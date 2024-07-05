На конференции в Красногорске обсудили развитие цифровизации в стройнадзоре

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В Доме правительства Московской области прошла Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Госстройнадзор». На мероприятие собрались более 300 специалистов, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Среди участников были ИТ-разработчики, застройщики и проектировщики. В ходе заседания и тематических сессий они обсудили цифровое взаимодействие между бизнесом и властью, задачи и перспективы цифрового развития в сфере строительства.
Эксперты строительной отрасли обсудили применение инструментов сокращения инвестиционно-строительного цикла, механизмы снижения административной нагрузки на бизнес, повышение эффективности надзорной деятельности в строительном комплексе за счет цифровизации.
Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил флагманский проект, позволяющий вдвое сократить инвестиционно-строительный цикл – экосистему АИС ЦСС. В неё интегрированы все стадии жизненного цикла объектов капитального строительства – от этапа проектирования до постановки на кадастровый учет.
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«Эта конференция позволила увидеть опыт конкретного региона, изучить и тиражировать его. Московская область – лидер в цифровой трансформации. Это лучший опыт в стране с точки зрения отношения к людям и организации работы», – отметил на пленарном заседании замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.
Эксперты строительной отрасли обсудили применение инструментов сокращения инвестиционно-строительного цикла, механизмы снижения административной нагрузки на бизнес, повышение эффективности надзорной деятельности в строительном комплексе за счет цифровизации.
Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил флагманский проект, позволяющий вдвое сократить инвестиционно-строительный цикл – экосистему АИС ЦСС. В неё интегрированы все стадии жизненного цикла объектов капитального строительства – от этапа проектирования до постановки на кадастровый учет.
«Внедрение АИС ЦСС позволяет менеджеру Центра содействия строительству получить за заявителя любую из 57 услуг. А дорожные карты реализации формируются индивидуально под каждый проект с использованием искусственного интеллекта. От предпринимателя требуются только идея и желание построить объект на территории Подмосковья, а всю документарную работу можно делегировать ЦСС», – пояснил Гарибян.Сегодня на сопровождении ЦСС – 4,5 тыс. проектов.
«Московская область не случайно выбрана площадкой для проведения «Строительного навигатора». Именно Главгосстройнадзор Подмосковья является пионером в цифровизации, и разработанные им продукты не имеют аналогов. Планируем использовать опыт Московской области как ИТ-донора для других регионов, чтобы распространять практики Главгосстройнадзора и внедрять их в других субъектах Федерации», – отметил президент НОТИМ, руководитель Комиссии по цифровизации строительства и ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов.Конференция проводилась по инициативе Главгосстройнадзора Московской области и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования при поддержке Минстроя России и правительства Московской области.
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Лора Луганская