Строительство образовательного комплекса в Красногорске близится к завершению

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Образовательный комплекс «Полёт», в который входит школа на 1500 учеников и детский сад на 200 мест, возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, а также сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории заканчиваются работы по благоустройству: ведётся обустройство тротуаров, озеленение и установка детских игровых комплексов», — говорится в сообщении.Открыть образовательный комплекс планируют 1 сентября.
В министерстве напомнили, что возвести «Полёт» удалось на год раньше установленного в контракте срока.
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Лев Каштанов