Строительство образовательного комплекса в Красногорске близится к завершению

Свыше 3,3 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, при этом больше всего машин отправилось на штрафстоянки в Ленинском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.