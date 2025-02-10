Открылась регистрация на конкурс-премию уличной культуры и спорта «КАРДО»

Фото: пресс-служба конкурса-премии «КАРДО»
Восьмой сезон Международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей» начинает набор участников, регистрация открыта на официальном сайте проекта до 8 апреля, сообщает пресс-служба конкурса.
«Проект «КАРДО» направлен на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта, а также на создание социальных лестниц для деятелей улиц всего мира. К участию в новом сезоне приглашаются жители 89 российских регионов, а также 125 стран мира. Призовой фонд восьмого сезона конкурса-премии составит 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Конкурные испытания участники проекта «КАРДО» проходят в различных форматах: это видео, общественные проекты, соревнования и пр.
Подробная информация о конкурсе-премии «КАРДО» размещена по ссылке.
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