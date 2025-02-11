На подмосковном фотоконкурсе #снежнолесье2025 стартовало народное голосование

Фото: istockphoto.com/Golga101
Очередной сезон фотоконкурса «Снежнолесье» проводит Комитет лесного хозяйства Московской области, в настоящее время приём работ завершён и стартовал этап народного голосования, сообщает пресс-служба ведомства.
«На конкурс #снежнолесье2025 было прислано более тысячи фоторабот. Из них жюри отобрало 20 лучших. Пять авторов, чьи работы получат больше всего поддержки в ходе народного онлайн-голосования, получат призы», — говорится в сообщении.
Проголосовать за лучшие фотографии конкурса можно по ссылке. Голосование открылось 10 февраля и завершится в 23:59 12 февраля.
Отмечается, что фотографии поступили из всех лесничеств Московской области, однако больше всего снимков было сделано в Орехово-Зуевском лесничестве.
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