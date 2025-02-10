На конкурс социальных архитекторов зарегистрировались более 6 тыс. участников

Фото: iStock / Sakorn Sukkasemsakorn
Уже более 6 тыс. человек изъявили желание принять участие в конкурсе социальных архитекторов. Это инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
До окончания регистрации на конкурс осталось менее суток. Она продлится до полудня 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с правилами участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте.
Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Владимира Путина. Это часть большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, инициированной главой президентом.
Читайте также:
Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»
Представители столичного региона победили на конкурсе «Моя страна — моя Россия»
Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по молодёжному предпринимательству
«Конкурсный отбор будут производить по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к соискателям состоят в том, что они должны быть гражданами России старше 18 лет», – говорится в сообщении.
Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Владимира Путина. Это часть большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, инициированной главой президентом.
Читайте также:
Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»
Представители столичного региона победили на конкурсе «Моя страна — моя Россия»
Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по молодёжному предпринимательству
Лора Луганская