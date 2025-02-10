Представители столичного региона победили на конкурсе «Моя страна — моя Россия»

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ХХI Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия» проводился в минувшем году, в число победителей вошли представители столичного региона.
«В частности, выпускница Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заняла второе место в номинации «Мое здоровье». Призовое место ей принёс проект «Мобильное приложение для детей и подростков с бронхиальной астмой «Астма под контролем»». А в номинации «Моя гостеприимная Россия» победу одержала студентка колледжа многоуровневого профессионального образования РАНХиГС Полина Лепеха с проектом «Тематическая пешеходная экскурсия по Москве «История в зданиях: от прошлого к будущему», — говорится в сообщении.Кроме того, ученик московской школы №1420 Даниил Михайлов занял второе место в номинации «Моя гордость. Моя малая родина» с проектом «Брат. #СвоихнебросаемZ». Ученица столичной школы №1409 Милана Морелли стала второй в номинации «Моя многонациональная Россия» с проектом «Ассоциация Школ Стран БРИКС+». А студентка РГСУ Арина Павлова заняла третье место в номинации «Моя многонациональная Россия» с интерактивной компьютерной игрой «Россия Вечная» (Eternal Russia)».
Призовые места также заняли жители столичного региона Кирилл Просветов, Екатерина Репан, Георгий Тикунов, Мария Уколова и Владимир Филатов.
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