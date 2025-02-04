Жителей Подмосковья приглашают на Всероссийской диктант по немецкому языку

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Всероссийская открытая акция Tolles Diktat — открытый диктант по немецкому языку — будет проводиться с 17 по 28 февраля, принять участие в акции могут взрослые и дети изо всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
«Диктант будет проводиться в онлайн- и офлайн-форматах. К участию в акции приглашаются ученики с 6 по 11 классов, студенты вузов, посетители центров встреч российских немцев, участники клубов по возрождению традиций, культуры и языка российских немцев «Hallo Nachbarn! Neu», а также клубов любителей немецкого языка», — говорится в сообщении.Задания диктанта будут разделены на пять разных категорий сложности. По каждой из категорий будут определены победители и призёры.
Подробная информация о диктанте размещена на сайте акции.
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