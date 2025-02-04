Минцифры РФ выпустило видеоинструкцию по записи детей в кружки через «Госуслуги»

Видео: пресс-служба Минцифры РФ
Видеоролик, посвящённый записи детей в кружки и секции через сайт «Госуслуги», выпустило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, сообщает пресс-служба ведомства.
«Видеоролик создан в рамках работы по повышению цифровой грамотности населения в вопросах использования государственных электронных ресурсов», — отмечается в сообщении.В видеоролике показано, как через сайт или приложение «Госуслуги» с помощью фильтров выбрать занятия, подходящие для ребёнка по возрасту и сфере увлечений, а также получить компенсацию стоимости при помощи сертификата дополнительного образования.
Ранее сообщалось, что в Московской области оцифровали услугу по подаче заявки на пересмотр тарифов за вывоз твёрдых коммунальных отходов.
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Лев Каштанов