На конкурсе «Вместе против коррупции!» продолжают приём заявок
Организаторы Международного молодёжного конкурса «Вместе против коррупции!», продолжают приём заявок. Он продлится до 1 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«Цели конкурса – привлечение внимания молодёжи к проблеме коррупции; поддержка творческих инициатив в создании социальной антикоррупционной рекламы; укрепление взаимодействия общества и власти в борьбе с коррупцией. Конкурс проводится по трём направлениям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик», – отмечается в сообщении.Участие возможно в трёх возрастных группах от 10 до 25 лет.
Работы принимаются на русском языке. Видеоролики необходимо снабдить субтитрами.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте. Далее нужно заполнить регистрационную форму и загрузить конкурсную работу в установленные сроки. Участник должен быть автором или соавтором работы.
Конкурс даёт молодым людям возможность выразить свою позицию в борьбе с коррупцией через творчество. Лучшие работы будут отмечены и получат распространение в качестве социальной рекламы. Срок приема работ – до 1 октября 2025 года.
Все подробности можно найти по ссылке.