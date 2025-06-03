Подмосковье вошло в тройку лидеров России в финале чемпионата «Профессионалы»
С 25 по 30 мая 2025 года в Нижнем Новгороде на базе Федерального технопарка профессионального образования состоялся финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Подмосковье на соревнованиях представили 14 конкурсантов, выступивших в 14 различных компетенциях, сообщает Министерство образования Московской области.
1 место — Мария Афонина («Программные решения для бизнеса»); 2 место — Анастасия Юрченко (Подольский колледж им. А. В. Никулина, «Информационная безопасность»); 3 место — Вероника Умарова (Колледж «Подмосковье», «Графический дизайн»); 3 место — Денис Титовец (Электростальский колледж, «Разработка мобильных приложений»). Лада Зубова (гимназия №2, Красногорск, «Программные решения для бизнеса»); Дмитрий Новиков (гимназия №21, Электросталь, «Графический дизайн») ; Василий Шарипов (Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, «Разработка виртуальной и дополненной реальности»); Ульяна Захарова (ОЦ №7, Ивантеевка, «Дизайн интерьера»); Валерия Сетяева (школа №1, Лобня, «Бережливое производство»). Золото — «Информационная безопасность», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Коллаборативный дизайн», «Разработка виртуальной и дополненной реальности»; Серебро — «Коллаборативный дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Дизайн интерьера»; Бронза — «Разработка виртуальной и дополненной реальности».
«Для наших ребят участие в финале — это не только проверка знаний и навыков, но и шаг к профессиональному будущему. Мы гордимся каждым, кто представлял Подмосковье, и поздравляем победителей с заслуженными наградами»
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