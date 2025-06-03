Подмосковье вошло в тройку лидеров России в финале чемпионата «Профессионалы»

03 июня 2025, 17:04

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 25 по 30 мая 2025 года в Нижнем Новгороде на базе Федерального технопарка профессионального образования состоялся финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Подмосковье на соревнованиях представили 14 конкурсантов, выступивших в 14 различных компетенциях, сообщает Министерство образования Московской области.





Чемпионат объединил участников со всей страны и из-за рубежа: в финале приняли участие школьники, студенты и молодые специалисты. По итогам состязаний команда Московской области показала высокие результаты, завоевав девять медалей, вошла в число лидеров командного зачёта «Эффективная команда» с восьмью наградами и получила золото в международной категории. По общему числу медалей Подмосковье заняло третье место среди субъектов РФ.



В международном зачёте абсолютным победителем стала Мария Афонина (Серпуховский колледж) в компетенции «Программные решения для бизнеса» .



В основном зачёте:

1 место — Мария Афонина («Программные решения для бизнеса»);

2 место — Анастасия Юрченко (Подольский колледж им. А. В. Никулина, «Информационная безопасность»);

3 место — Вероника Умарова (Колледж «Подмосковье», «Графический дизайн»);

3 место — Денис Титовец (Электростальский колледж, «Разработка мобильных приложений»).

В категории «Юниоры» бронзовыми призёрами стали:

Лада Зубова (гимназия №2, Красногорск, «Программные решения для бизнеса»);

Дмитрий Новиков (гимназия №21, Электросталь, «Графический дизайн») ;

Василий Шарипов (Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, «Разработка виртуальной и дополненной реальности»);

Ульяна Захарова (ОЦ №7, Ивантеевка, «Дизайн интерьера»);

Валерия Сетяева (школа №1, Лобня, «Бережливое производство»).

В командном зачёте «Эффективная команда» Московская область завоевала призовые места в следующих компетенциях:

Золото — «Информационная безопасность», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Коллаборативный дизайн», «Разработка виртуальной и дополненной реальности»;

Серебро — «Коллаборативный дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Дизайн интерьера»;

Бронза — «Разработка виртуальной и дополненной реальности».

В рамках финала прошла насыщенная деловая программа: участники посетили мастер-классы, круглые столы, презентации и профессиональные встречи с экспертами и работодателями.

«Для наших ребят участие в финале — это не только проверка знаний и навыков, но и шаг к профессиональному будущему. Мы гордимся каждым, кто представлял Подмосковье, и поздравляем победителей с заслуженными наградами» , — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В ведомстве также напомнили, что заключительные этапы чемпионата «Профессионалы» продолжатся: с 25 по 30 августа в Калуге пройдут соревнования по промышленным направлениям, а в ноябре — финал по компетенциям «Образование и сервис» в Санкт-Петербурге.

