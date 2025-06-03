Новый фестиваль «Маги в парках» начал приём заявок от иллюзионистов Подмосковья

03 июня 2025, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Московской области впервые пройдёт Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.







«Нас ожидает уникальное и неповторимое зрелище, в котором примут участие лучшие иллюзионисты региона. Надеемся, что новый фестиваль найдет отклик в сердцах посетителей и станет традиционным», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.