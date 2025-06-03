Новый фестиваль «Маги в парках» начал приём заявок от иллюзионистов Подмосковья
В Московской области впервые пройдёт Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Нас ожидает уникальное и неповторимое зрелище, в котором примут участие лучшие иллюзионисты региона. Надеемся, что новый фестиваль найдет отклик в сердцах посетителей и станет традиционным», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.Проект позволит выступить на сцене профессиональным и начинающим иллюзионистам в возрасте от шести лет. К участию приглашаются солисты, дуэты и коллективы в составе до 15 человек. Оставить заявку можно до 20 июня на сайте.
Участники поборются за звание лучших в трёх жанрах: «Микромагия» (ручные фокусы с картами, купюрами и другими предметами), «Сценическая магия» (фокусы с небольшим реквизитом – кольцами, голубями и так далее) и «Иллюзионы» (трюки с большими иллюзионными аппаратами). Финалисты покажут свои номера на гала-концерте, где определят победителя.
Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы – иллюзионисты, актёры и ведущие телепроектов. Главным призом станет возможность выступить в шоу братьев.
Фестиваль «Маги в парках» пройдёт с 23 августа по 20 сентября в семи парках Подмосковья. Завершится проект в сентябре большим гала-концертом с участием известнейших иллюзионистов и фокусники из России и зарубежных стран.
Организатор фестиваля – АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона.