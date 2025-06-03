Жители Подмосковья могут прислать работы на конкурс этнокультурных проектов

03 июня 2025, 18:02

оригинал Фото: сайт ресурсныйцентр-анр.рф

Жители Московской области могут представить работы на IV Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», которая проводит конкурс.







«Цель конкурса – продвижение этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на популяризацию народной культуры и творчества, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей России через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы», – говорится в сообщении.