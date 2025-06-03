Жители Подмосковья могут прислать работы на конкурс этнокультурных проектов
Жители Московской области могут представить работы на IV Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», которая проводит конкурс.
«Цель конкурса – продвижение этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на популяризацию народной культуры и творчества, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей России через внедрение новых творческих подходов и виртуальных форматов работы», – говорится в сообщении.Участниками конкурса могут стать этнокультурные некоммерческие организации, имеющие музей национальной культуры, инициативные группы, музеи, государственные бюджетные или муниципальные учреждения.
Для участия нужно снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью не более 10 минут. В конце ролика необходимо указать организацию и адрес нахождения экспозиции или музея.
Готовый видеоролик с виртуальным туром по этнокультурной выставке необходимо залить в файлообменник или на Яндекс.Диск, заполнить и подать заявку в электронном виде по ссылке.
Приём работ продлится до 20 сентября 2025 года.
О конкурсных номинации можно узнать на сайте. Там же можно найти положение конкурса.
Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда» и рекомендованы для трансляции в СМИ и на других публичных демонстрационных площадках.
Победители награждаются дипломами и участвуют в итоговых мероприятиях в Москве.