На Крещение Господне Москву ждёт морозная ночь и облачный день

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В воскресенье, 19 января, когда православные празднуют Крещение Господне, Москву ожидает облачная с прояснениями погода. Осадков не прогнозируется. Информацию об этом представил Гидрометцентр России.
Температура воздуха в дневное время будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ночью в понедельник она может снизиться до -2 градусов. Ветер ожидается северо-западный, скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.
В Подмосковье температурный диапазон днем будет находиться между -4 и +1 градусом, а ночью температура опустится до -5 градусов.
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Мария Моисеева