С 1 марта в России введут новый порядок постановки авто на учет

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С 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов пояснил агентству «Прайм» основные изменения.
Одним из новшеств станет отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля.
Эксперты уточняют, что это вряд ли приведет к увеличению числа незастрахованных машин, так как для эксплуатации транспортного средства страховой полис всё равно останется необходимым.
Кроме того, владельцы автомобилей смогут сразу снять машину с учета после её продажи. Это защитит их от штрафов, выписанных новому владельцу. Однако такая процедура доступна только при использовании портала Госуслуги, заверении сделки у нотариуса или смене владельца по судебному решению.
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«Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию», — отметил Миронов.
Эксперты уточняют, что это вряд ли приведет к увеличению числа незастрахованных машин, так как для эксплуатации транспортного средства страховой полис всё равно останется необходимым.
Кроме того, владельцы автомобилей смогут сразу снять машину с учета после её продажи. Это защитит их от штрафов, выписанных новому владельцу. Однако такая процедура доступна только при использовании портала Госуслуги, заверении сделки у нотариуса или смене владельца по судебному решению.
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Мария Моисеева