МЧС Приморья: Пожар из-за короткого замыкания в частном доме погубил трех людей

Фото: МЧС Приморского края
В результате пожара в частном доме на железнодорожной станции Свиягино в Спасском районе Приморья погибли три человека. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.
Возгорание произошло около двух часов ночи 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже полностью охватило крышу здания.
В ходе тушения огня были обнаружены тела 55-летнего мужчины и двух женщин, чьи личности сейчас устанавливаются.
Как выяснили специалисты, дом был самовольно подключен к электросети, что могло привести к возгоранию. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, ведется проверка обстоятельств случившегося.
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В ходе тушения огня были обнаружены тела 55-летнего мужчины и двух женщин, чьи личности сейчас устанавливаются.
Как выяснили специалисты, дом был самовольно подключен к электросети, что могло привести к возгоранию. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, ведется проверка обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что полицейские в Азербайджане насмерть переехали двух детей на служебном автомобиле Госавтоинспекции.
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Мария Моисеева