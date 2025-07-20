20 июля 2025, 16:43

Mash: на Крымском мосту образовалась пробка в рекордные 22 км

Фото: iStock/Sergey Denisenko

На Крымском мосту образовалась рекордная по длине пробка из автомобилей. Она составила 22 километра, пишет Telegram-канал Mash.