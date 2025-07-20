Достижения.рф

На Крымском мосту образовалась рекордная по длине пробка из автомобилей

Mash: на Крымском мосту образовалась пробка в рекордные 22 км
Фото: iStock/Sergey Denisenko

На Крымском мосту образовалась рекордная по длине пробка из автомобилей. Она составила 22 километра, пишет Telegram-канал Mash.



Отмечается, что в настоящее время порядка 1700 машин стоят в огромной очереди со стороны Тамани. При этом со стороны Керчи заторов не наблюдается.

Стоять в пробке водителям приходится не менее трёх часов.

За чуть более семи лет со дня открытия переправы 22-километровая пробка наблюдается впервые. В прошлом году был достигнут рекорд в 17 километров.

По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация» на 16:00 мск, со стороны Тамани насчитывалось 870 автомобилей, а от Керчи ждало 305 машин.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0