На Крымском мосту образовалась рекордная по длине пробка из автомобилей
На Крымском мосту образовалась рекордная по длине пробка из автомобилей. Она составила 22 километра, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время порядка 1700 машин стоят в огромной очереди со стороны Тамани. При этом со стороны Керчи заторов не наблюдается.
Стоять в пробке водителям приходится не менее трёх часов.
За чуть более семи лет со дня открытия переправы 22-километровая пробка наблюдается впервые. В прошлом году был достигнут рекорд в 17 километров.
По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация» на 16:00 мск, со стороны Тамани насчитывалось 870 автомобилей, а от Керчи ждало 305 машин.
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