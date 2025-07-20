Украина намерена взыскать с России около семи миллиардов долларов
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться от России выплаты в размере около семи миллиардов долларов. Об этом он написал в личном блоге.
Политик подчеркнул, что в настоящее время Киев уже якобы имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Такие решения Зеленский назвал справедливыми.
Глава киевского режима отметил, что сейчас Украина занимается подготовкой конкретных шагов для взыскания указанной суммы с России. Решения судов Зеленский назвал демонстрацией ответственности Москвы, а также показателем того, что международное право всё ещё имеет силу.
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