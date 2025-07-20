Украина намерена взыскать с России около семи миллиардов долларов

20 июля 2025, 14:46

Зеленский заявил о намерении Киева взыскать с Москвы 6,9 млрд долларов

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться от России выплаты в размере около семи миллиардов долларов. Об этом он написал в личном блоге.