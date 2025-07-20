ВС РФ вплотную подошли к одному из крупнейших угольных предприятий Украины
Российские войска вплотную подошли ко второму крупнейшему угольному предприятию Украины – шахте «Краснолиманская». Об этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в беседе с ТАСС.
Чиновник подчеркнул, что до главного административно-производственного комплекса предприятия осталось менее одного километра.
Сама шахта располагается в районе города Родинское в Красноармейском угольном бассейне. Ежегодно на предприятии добывают несколько миллионов тонн угля, который затем применяется в металлургической отрасли.
Ранее в этот день сообщалось, что ВС России открыли новый фронт в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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