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ВС РФ вплотную подошли к одному из крупнейших угольных предприятий Украины

Кимаковский: ВС РФ вплотную подошли к шахте «Краснолиманская»
Фото: iStock/Nordroden

Российские войска вплотную подошли ко второму крупнейшему угольному предприятию Украины – шахте «Краснолиманская». Об этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в беседе с ТАСС.



Чиновник подчеркнул, что до главного административно-производственного комплекса предприятия осталось менее одного километра.

Сама шахта располагается в районе города Родинское в Красноармейском угольном бассейне. Ежегодно на предприятии добывают несколько миллионов тонн угля, который затем применяется в металлургической отрасли.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС России открыли новый фронт в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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