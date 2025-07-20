20 июля 2025, 16:32

Фото: istockphoto/JMrocek

Лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Ксения Собчак. Со ссылкой на свои источники она отметила, что все произошло в ночь на субботу, 19 июля.