Лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму
Лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Ксения Собчак. Со ссылкой на свои источники она отметила, что все произошло в ночь на субботу, 19 июля.
По данным Собчак, дети ночевали на природе в палатках из-за жары, когда к ним ворвалась лиса и стала кусать ребят. Пострадали четверо детей и вожатый, который отгонял лису. Известно, что прививку от бешенства пострадавшим сделали только на следующий день.
Перед этим сообщалось, что на спящую туристку напал камчатский медведь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападение хищника произошло под Петропавловском-Камчатским в районе Мутновской сопки.
Читайте также: