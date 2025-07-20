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Лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму

Фото: istockphoto/JMrocek

Лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Ксения Собчак. Со ссылкой на свои источники она отметила, что все произошло в ночь на субботу, 19 июля.



По данным Собчак, дети ночевали на природе в палатках из-за жары, когда к ним ворвалась лиса и стала кусать ребят. Пострадали четверо детей и вожатый, который отгонял лису. Известно, что прививку от бешенства пострадавшим сделали только на следующий день.

Перед этим сообщалось, что на спящую туристку напал камчатский медведь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападение хищника произошло под Петропавловском-Камчатским в районе Мутновской сопки.

Никита Кротов

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