На Крымском мосту свыше тысячи машин ждут проезда третий час

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На Крымском мосту образовалась пробка из более чем тысячи автомобилей.Водителям предстоит провести в ожидании около трёх часов, сообщили в РИА Новости.
Свыше 900 машин ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в оперативном Telegram-канале Крымского моста о ситуации на транспортном переходе.
По Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы. Грузовой транспорт следует в Крым через Керченскую паромную переправу или по маршруту, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую Народную Республику.
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«На 9:00 по московскому времени в очереди со стороны Тамани находится 913 автомобилей, время ожидания — около трёх часов. Со стороны Керчи в очереди 165 машин», — говорится в сообщении.
По Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы. Грузовой транспорт следует в Крым через Керченскую паромную переправу или по маршруту, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую Народную Республику.
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Мира Полтева