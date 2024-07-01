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В Москве завершилась выставка трофейной техники ВСУ

01 июля 2024, 00:34
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Поклонной горе в Москве завершилась, сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, с 1 мая по 30 июня выставку посетили более 1,3 миллиона человек.

В дальнейшем экспозиция будет развиваться и открыта для посетителей в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Затем выставка будет перевезена в Санкт-Петербург, где ее покажут жителям и гостям города.



На открытой площадке были выставлены 33 единицы военной техники производства таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Австрия, Австралия, Финляндия, Турция, Чехия и Украина.

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Для россиян подорожало изготовление загранпаспорта
Загранпаспорт для россиян подорожал на тысячу рублей
01 июля 2024, 00:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

1 июля загранпаспорт нового образца для россиян подорожал на 1 000 рублей, сообщается на портале «Госуслуги».
Госпошлина за его оформление составит 6 тысяч рублей для взрослых, для детей до 14 лет – 3 тысячи рублей.

«Оплатить госпошлину можно после подтверждения приема заявления от ведомства, но до того, как идти в МВД с оригиналами документов», – подчеркивается в сообщении.

Ранее МИД России призвал путешественников проверять паспортные данные и сроки действия перед поездкой в отпуск. Если документы окажутся бракованными, их можно будет бесплатно заменить, отметили в ведомстве.

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В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса с наказанием до семи лет тюрьмы
В России вступила в силу новая статья УК с наказанием до 7 лет тюрьмы
01 июля 2024, 00:11

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

С 1 июля в России вступает в силу закон, предусматривающий максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам, Уголовный кодекс дополняется статьей 217 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Уголовное наказание наступит, если виновное лицо привлекалось к административной ответственности за данные правонарушения два и более раз в течение 180 дней.

Если преступление повлекло за собой ущерб на сумму более одного миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, уголовное наказание предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или сумму, эквивалентную шестимесячному доходу виновного лица. В таких случаях преступник также может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет и лишен права занимать определенные должности.

В случае смерти человека наказание составит пять лет лишения свободы, а если нескольких, то возрастет до семи.

Ранее сообщалось, что мэр одного из российских городов пытался потратить средства, выделенные на борьбу с терроризмом, на ноутбук стоимостью 250 тысяч рублей.

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#смерть
#преступление
#штраф
#россия
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Земля в ночь на воскресенье разминулась с опасным астероидом
Опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на 300 тысяч км
30 июня 2024, 20:57

Фото: iStock/buradaki

Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на расстоянии порядка 300 тысяч километров минувшей ночью. Об этом международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что телескопы следили за пролётом астероида группы Аполлона. Впервые он был обнаружен 16 июня 2024 года. По данным Европейского космического агентства его размер составляет от 120 до 260 метров.

Всего на данный момент, по сообщениям NASA, известно свыше 35 тысяч околоземных объектов, из которых около девяти тысяч являются потенциально опасными.

В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства значатся 1626 объектов. На первом месте находится астероид 2023VD3, который пролетит вблизи Земли в ноябре 2034 года.

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#земля
#астероид
#космос
#астрономия
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Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме
Депутат ГД Драпеко: Канье Уэст может получить гражданство России
30 июня 2024, 20:08

Фото: iStock/JessAerons

Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство. Об этом зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она подчеркнула, что в случае, если музыкант захочет стать гражданином России, ему предоставят такую возможность.

Драпеко указала на то, что Уэст очень хорошо относится к России и имеет здесь друзей, поэтому в предоставлении гражданства ему точно не откажут.

Напомним, что в субботу рэпер прибыл в Москву на празднование 40-летия своего близкого друга и по совместительству главного дизайнера его бренда обуви Yeezy Гоши Рубчинского. Гости собрались в ресторане русской кухни «Белуга».

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#гражданство
#россия
#госдума
#сша
#музыкант
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Украинская мина обезврежена у берегов Турции
Milliyet: украинскую мину обезвредили в Чёрном море у берегов Турции
30 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/typhoonski

Сапёры обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Чёрном море у берегов Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.
Отмечается, что в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров был обнаружен подозрительный объект. Выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты. Прибывшие на место полицейские и сотрудники береговой охраны установили, что находка – это мина, произведённая на Украине.

В воскресенье мина была уничтожена сапёрами-водолазами. Во время проведения операции было закрыто движение на прилетающей к пляжу автотрассе. В 14:00 пляжи вновь были открыты для отдыхающих.

Напомним, что в январе текущего года Болгария, Румыния и Турция подписали соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Чёрном море. Предполагается, что она начнёт работу со 2 июля.

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#турция
#украина
#мина
#чёрное море
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В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
Меликов защитит врача, критикуемую из-за просьбы к пациентке снять никаб
30 июня 2024, 18:41

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

В дагестанском Хасавюрте общественник устроил травлю врача, которая попросила пациентку снять никаб для проведения медицинского обследования. Об этом глава республики Сергей Меликов написал в своём Telegram-канале.
Он написал, что этот общественник не имел права оскорблять женщину, выполняющую свою работу и ничего не имеющую против мусульман. В связи с этим Меликов встал на сторону врача и заявил, что гарантирует ей защиту.

Также глава Дагестана подчеркнул, что «псевдолидеров» общественного мнения, которые пытаются разобщить население России, ждут серьёзные последствия.

По данным местных и общероссийских Telegram-каналов, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев). Он призывал Макееву извиниться перед пациенткой, чтобы успокоить общественность.

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#дагестан
#врач
#пациент
#права
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Глава Дагестана Меликов завил о травле жителей региона после теракта
30 июня 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

После террористических актов в Махачкале и Дербенте 23 июня весь Дагестан обвиняют в радикализме. А также смешивают преступников со всеми верующими мусульманами и усматривают признаки террора в ношении никабов.
Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В своём телеграм-канале он назвал оскорбительные комментарии так называемых «сторонних наблюдателей» в адрес дагестанцев самой настоящей травлей, целью которой является некий опасный «социальный эксперимент», который может толкнуть республику в «тёмную бездну».

Меликов также добавил, что весь Дагестан, все верующие, которых смешивают с преступниками, не несут ответственности за экстремистов и террористов. Он подчеркнул, что гражданское общество республики здорово, народ Дагестана един как никогда и у него правильные общечеловеческие ценности.

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#эксперимент
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#общество
#дагестан
#террористы
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Жители восьми областей Украины остались без электричества
30 июня 2024, 17:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жители восьми областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждения объектов энергосистемы. Об этом сообщило Минэнерго страны.
Отмечается, что речь идёт о Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также о подконтрольных Киеву частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В Киевской области утром 30 июня было обесточено 935 абонентов. В Сумской области – 4805 абонентов в 73 населённых пунктах.

В Харьковской области из-за боевых действий были обесточены около 1,5 тысяч абонентов. Также без электроэнергии остались 39,7 тысяч точек учёта в 107 населённых пунктах региона.

В Черниговской и Днепропетровской областях электричество перестало поступать в более 28 населённых пунктов.

Ранее «Укрэнерго» призвало украинцев экономить электроэнергию из-за большого объёма повреждений энергообъектов на территории страны.

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#украина
#электричество
#отключение
#обстрел
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Умер сын помощника президента России Александр Калимулин
30 июня 2024, 17:29

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Скончался сын помощника президента России, начальника реферантуры главы государства Дмитрия Калимулина Александр. Об этом сообщили на юридическом факультете МГУ, где учился молодой человек.
В сообщении, опубликованном на сайте факультета, рассказывается, что свободное от учёбы время Александр посвящал современной музыке, сам играл на барабанах. Также студент-первокурсник бакалавриата активно увлекался спортом, участвовал в культурных мероприятиях университета. В своё время он также был победителем Всероссийской олимпиады школьников по праву, проходившей в Москве. Причина смерти молодого человека не раскрывается.

Деканат факультета и руководство МГУ выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. На юрфаке уточнили, что прощание с Александром Калимулиным пройдёт 3 июля.

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#соболезнования
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