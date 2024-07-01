В Москве завершилась выставка трофейной техники ВСУ

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Выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Поклонной горе в Москве завершилась, сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, с 1 мая по 30 июня выставку посетили более 1,3 миллиона человек.
В дальнейшем экспозиция будет развиваться и открыта для посетителей в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Затем выставка будет перевезена в Санкт-Петербург, где ее покажут жителям и гостям города.
На открытой площадке были выставлены 33 единицы военной техники производства таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Австрия, Австралия, Финляндия, Турция, Чехия и Украина.
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В дальнейшем экспозиция будет развиваться и открыта для посетителей в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Затем выставка будет перевезена в Санкт-Петербург, где ее покажут жителям и гостям города.
На открытой площадке были выставлены 33 единицы военной техники производства таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Австрия, Австралия, Финляндия, Турция, Чехия и Украина.
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Александр Климов