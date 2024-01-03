На Крымском мосту в пробку попали 900 машин

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova
Очередь на проезд по Крымскому мосту в среду, 3 января, вечером выросла до 895.
Об этом сообщают в телеграм-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
Со стороны Крыма в пробке на 18:00 ожидают проезда 610 автомобилей, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 285 автомобилей.
Время ожидания равняется примерно двум часам.
Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist. Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.
Читайте также:
Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста
В Керчи произошел пожар на газопроводе
Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста
Со стороны Крыма в пробке на 18:00 ожидают проезда 610 автомобилей, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 285 автомобилей.
Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist. Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.
Читайте также:
Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста
В Керчи произошел пожар на газопроводе
Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста
Мария Фирсова