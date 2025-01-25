На Крымском мосту в сторону полуострова введён сплошной паспортный контроль

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На Крымском мосту введён сплошной паспортный контроль в отношении тех, кто въезжает на территорию республики. Специальные службы региона проводят антитеррористические мероприятия.
Об этом сообщил заместитель министра транспорта Крыма. Паспорт можно предъявить как в оригинале, так в электронном виде, через портал «Госуслуг», уточнил он в своём телеграм-канале. Основанием для усиления контроля замминистра назвал указ президента РФ Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае.
Кроме того, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев бессрочно ввёл в регионе повышенный «жёлтый» уровень террористической опасности. Такой же уровень террористической угрозы бессрочно действует на территории Республики Крым с апреля 2022 года.
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Александр Бойцов