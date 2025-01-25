На Крымском мосту в сторону полуострова введён сплошной паспортный контроль

Студенты поколения Z предпочитают арендовать квартиры на время учебы в новостройках несмотря на завышенные траты. Об этом сообщает сервис Яндекс Аренда. При этом отмечается, что аренда жилья в новых ЖК часто превышает по стоимости старый жилой фонд в полтора или даже два раза.