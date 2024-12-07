Кондратьев: атаковавший Крымский мост морской дрон «Гавия» разработали в Исландии

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Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что польские морские дроны «Гавия», пытавшиеся атаковать Крымский мост, разработала фирма из Исландии для подводных исследований, сообщило издание «Аргументы и факты».
Эксперт полагает, что с помощью спутниковой сети могли управлять надводными безэкипажными катерами. Возможно, их запустили с военного судна или гражданского корабля.
6 декабря Вооружённые силы Украины впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими морскими беспилотниками «Гавия». Российские военные уничтожили дроны с вертолётов и высокоскоростных катеров «Раптор».
Армия Украины использовала сразу несколько типов БПЛА: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные — те, что оснащены боевой частью.
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«Все эти средства могут управляться через спутниковые системы, включая систему передачи данных Starlink, которая принадлежит Илону Маску. Она однозначно используется для военных задач», — обратил внимание Максим Кондратьев.
6 декабря Вооружённые силы Украины впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими морскими беспилотниками «Гавия». Российские военные уничтожили дроны с вертолётов и высокоскоростных катеров «Раптор».
Армия Украины использовала сразу несколько типов БПЛА: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные — те, что оснащены боевой частью.
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Ольга Енгалычева