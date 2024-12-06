Украина впервые атаковала Крымский мост дронами «Гавия»

Просьба белорусского лидера Александра Лукашенко к своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить ракетную систему «Орешник» на территории республики, — не шутка. Такое мнение выразил глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Он подчеркнул, что все слова президента РБ следует воспринимать всерьез.