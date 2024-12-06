Украина впервые атаковала Крымский мост дронами «Гавия»

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими морскими беспилотниками «Гавия».
Как сообщает Telegram-канал Mash, российские военные уничтожили дроны с вертолётов и высокоскоростных катеров «Раптор».
ВСУ использовали сразу несколько типов беспилотников: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные — те, которые оснащены боевой частью. Также украинская сторона использовала для атаки безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. Крымский мост должны были поразить не менее 10 единиц.
БЭК «Гавия» разработала компания Enamor по лицензии американской фирмы Teledyne Technologies. Беспилотники почти сразу стали поставлять Украине после испытания в Гдыне 18 ноября.
По данным Минобороны РФ, 6 декабря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Как писал Telegram-канал SHOT, все катера были запущены из Одессы.
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ВСУ использовали сразу несколько типов беспилотников: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные — те, которые оснащены боевой частью. Также украинская сторона использовала для атаки безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. Крымский мост должны были поразить не менее 10 единиц.
БЭК «Гавия» разработала компания Enamor по лицензии американской фирмы Teledyne Technologies. Беспилотники почти сразу стали поставлять Украине после испытания в Гдыне 18 ноября.
По данным Минобороны РФ, 6 декабря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Как писал Telegram-канал SHOT, все катера были запущены из Одессы.
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Анастасия Ларина