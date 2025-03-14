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На Крымскому мосту ввели временное ограничение на движение транспорта

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом рассказали в telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщили в инфоцентре.

Водителей просят сохранят спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, что ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* угрожал ударом по Крымскому мосту. Это может стать уже третьей провокацией киевского режима на дорогу. В своем заявлении изданию Guardian Неижпапа использовал поговорку «Бог любит троицу».

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#мост
#движение
#крымский мост
В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам
14 марта 2025, 02:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России разработан законопроект о ежемесячной выплате прожиточного минимума тем гражданам, кто занимается домашним хозяйством. Об этом сообщает ТАСС.
«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — передает агентство текст пояснительной записки.

Создателем инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, числящийся в партии ЛДПР. Согласно его предложению, прожиточный минимум будут получать те граждане, которые постоянно проживают в РФ вместе со своей семьей и занимаются только домашним хозяйством.

Под последним подразумевается приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры. К тому же сюда входит затраченное время на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а еще уход за детьми, престарелыми родителями и другими нуждающимися в постоянном уходе.

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Треть смартфонов в РФ оказались поддельными
Минпромторг: каждый третий из продаваемых смартфонов в РФ поддельный
13 марта 2025, 22:55

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

Каждый третий смартфон, который продают в РФ, является подделкой, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследование Минпромторга.
Ведомство предложило ввести обязательную маркировку всей электроники, в том числе ввезенную по параллельному импорту,
системой «Честный знак» с 1 сентября 2025 года для борьбы с нелегальной продукцией.

«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — обратили внимание в ведомстве.

Согласно нововведению, всем производителям, продавцам и импортерам техники придется регистрировать товары в единой информационной системе. Инициатива затронет 169 тысяч участников рынка, а затраты на ее реализацию в первые шесть лет составят более 42,779 млрд рублей, в том числе 18,377 млрд рублей налоговых отчислений.

Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 копеек.

Компании потратят на маркировку каждой единицы товара по 50 копеек.

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#маркировка
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Американка забрала пасынка из школы и держала в неволе более 20 лет
WFSB: американка держала пасынка в плену более 20 лет
13 марта 2025, 22:36

Фото: iStock/ Sinenkiy

В городе Уотербери (Коннектикут, США) 56-летняя Кимберли Салливан забрала из школы пасынка и больше 20 лет держала его в неволе, сообщило издание WFSB.
Во время похищения мальчику было 14-15 лет. Мачеха долгое время тайно издевалась над пасынком. А правоохранительные органы не выявили нарушения в ходе проверок.

Полицейские заинтересовались семьей в 2005 году. Стражи порядка пришли в дом Салливан и побеседовали с подростком, но ничего подозрительного не выявили.

Новый поворот в истории случился 17 февраля 2025 года. Тогда экстренные службы приехали на вызов в дом американки. Салливан удалось выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь.

Мужчина, весивший порядка 31 килограмма, надышался угарным газом. Потом во время разговора со спасателями он заявил, что последние 20 лет жил в тесной комнате. Еще пасынок Салливан признался, что специально устроил пожар — он хотел спастись.

В беседе с правоохранителями мужчина признался, что ему давали две чашки воды в день и порой заставляли пить из унитаза. Пасынок Салливан уточнил, что давно не выходил на улицу.

«Это худшее обращение с людьми, которое я когда-либо видел. Невозможно представить, что кто-то может так обращаться с любым человеком, не говоря уже о члене семьи», — объявил начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

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«Никаких компромиссов с предателями!»: Милонов — о разрешении Лободе выступать в России
Милонов не считает возможным разрешить выступление «звёзд-предателей» в России
13 марта 2025, 20:08

Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)

Недавно певица Светлана Лобода заявила, что наибольший успех и пик её карьеры связан с выступлениями в России. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что у бывшей солистки группы «ВИА Гра» мало шансов вернуться с концертами в страну, где она стала популярной.
Парламентарий сильно сомневается, что с певицы может быть снят запрет на въезд в Россию на 50 лет. Об этом он сказал в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Милонов считает, что после окончания специальной военной операции на повестке дня появится «крайне непростая тема» снятия ограничений для некоторых украинских и про-украинских артистов. Он уверен: в отношении неблагодарных предателей никаких компромиссов быть не должно. Многие из знаменитостей, рождённых на Украине, а прославившиеся за счет России, позволяли в адрес страны ужасающие высказывания.

«Так какого черта мы должны их здесь вновь жаловать и открывать им путь в хлебосольную Россию, которая для них такая плохая», — заявил Милонов.

Он выразил мнение, что Лободе и другим украинским артистам, мягко говоря, не будут рады в России.

Ранее появилась информация, что певица София Ротару готова выступить в России за 13 миллионов рублей на каком-либо статусном мероприятии или корпоративе. Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что она передумала продавать свою квартиру в Москве.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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#мнение
#операции
#счёт
#информация
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Польша отказалась выдать РФ снимавшую порно с внуками пенсионерку
Польша отказалась выдать РФ бабушку, снимавшую порно с внуками в Петербурге
13 марта 2025, 18:24

Фото: iStock/ undefined undefined

Польша отказалась выдать России 64-летнюю Ольгу Штейнерт, обвиняемую в съемке порнографии с участием своих внуков, сообщила газета «Фонтанка».
Уточнялось, что Штейнерт — уроженка Баку. Ее разыскивают с 2019 года.

Следствие считает, что женщина вместе с подельницей работала в студии вебкам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Однажды злоумышленницы захотели обогатиться и начали снимать в откровенных сценах внуков Штейнерт. Бизнесом занимался и супруг разыскиваемой — в настоящее время он вместе с женой находится за границей.

По данным Генпрокуратуры РФ, Польша лишь за прошлый год отказалась выдать РФ 11 обвиняемых по уголовным делам. Свое нежелание взаимодействовать Варшава объясняет «политическими преградами», объявляя о том, что в России отсутствуют гарантии соблюдения прав человека.

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#женщина
#следствие
#польша
#рф
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