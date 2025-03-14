На Крымскому мосту ввели временное ограничение на движение транспорта

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На Крымском мосту введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом рассказали в telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщили в инфоцентре.
Водителей просят сохранят спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, что ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* угрожал ударом по Крымскому мосту. Это может стать уже третьей провокацией киевского режима на дорогу. В своем заявлении изданию Guardian Неижпапа использовал поговорку «Бог любит троицу».
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