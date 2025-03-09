Депутат Шеремет: Новая атака на Крымский мост однозначно будет воспринята как вызов

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Депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что очередная попытка со стороны Украины атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов. К тому же это будет свидетельствовать о полном отказе от мирной повестки, продвигаемой США.
В разговоре с РИА Новости он напомнил недавнее громкое высказывание командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*, который в интервью газете Guardian озвучил очередные угрозы в адрес России. По словам украинского военачальника, в Киеве якобы обсуждают подготовку к третьей атаке на Крымский мост.
Он предупредил, что в случае ещё одной попытки атаковать Крымский мост реакция России будет быстрой и разрушительной. Прежде всего это коснётся критической инфраструктуры, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса, что предполагает безальтернативное завершение существования Украины как государства.
Ранее другой депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой на угрозы Нежпапы*. Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет, сказал отставной военный, а самого украинского командующего он в этой связи назвал «агрессивной цыпой».
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«Предавая и безвозвратно разрушая свою страну, киевский режим настырно пытается сделать то же самое с Россией. Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США», — сказал парламентарий.
Он предупредил, что в случае ещё одной попытки атаковать Крымский мост реакция России будет быстрой и разрушительной. Прежде всего это коснётся критической инфраструктуры, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса, что предполагает безальтернативное завершение существования Украины как государства.
«Так что не советую киевскому режиму играть с огнем», — заключил Михаил Шеремет.
Ранее другой депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой на угрозы Нежпапы*. Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет, сказал отставной военный, а самого украинского командующего он в этой связи назвал «агрессивной цыпой».
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Александр Бойцов