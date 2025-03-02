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Провалившиеся переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме и срыв сделки с США по разработке редкоземельных минералов показали, что для просроченного украинского президента Владимира Зеленского настал час расплаты за все совершённые им преступления.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Напомним, в пятницу в Овальном кабинете своей резиденции американский президент отчитал Зеленского, буквально словесно высек его, как мальчишку. Трамп требовал от киевского лидера согласиться на мирные переговоры и прекратить критиковать Владимира Путина.
Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором, когда тот начал огрызаться, оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже угрожать США, заявив, что они почувствуют на себе последствия конфликта, несмотря на то, что находятся за океаном. После этого американцы попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, а Трамп отдал приготовленные для гостей угощения отдал прислуге и персоналу резиденции.
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Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором, когда тот начал огрызаться, оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже угрожать США, заявив, что они почувствуют на себе последствия конфликта, несмотря на то, что находятся за океаном. После этого американцы попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, а Трамп отдал приготовленные для гостей угощения отдал прислуге и персоналу резиденции.
«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — - сказал Константинов.По его словам, то, что Штаты начали дистанцироваться от Зеленского, это для него только начало расплаты. Он ответит «по полной» за все беды, за национальную трагедию, к которой он привёл Украину и её народ. Скорее всего, отвечать придётся перед военным трибуналом, заключил глава крымского парламента.
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Александр Бойцов