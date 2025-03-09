Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой после угроз командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.
«Отвечу тоже русской поговоркой: «Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет». Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев.
Ранее Неижпапа* дал интервью газете Guardian, в котором рассказал о планах Киева совершить совершить уже третью атаку по Крымскому мосту. В своем заявлении он упомянул поговорку «Бог любит троицу».
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