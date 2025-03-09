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Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой после угроз командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.
«Отвечу тоже русской поговоркой: «Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет». Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев.

Ранее Неижпапа* дал интервью газете Guardian, в котором рассказал о планах Киева совершить совершить уже третью атаку по Крымскому мосту. В своем заявлении он упомянул поговорку «Бог любит троицу».

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Над Воронежем раздалось не менее шести взрывов в результате работы ПВО
Shot: Над Воронежем прогремело не менее шести взрывов в результате работы ПВО
08 марта 2025, 23:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Жители Воронежа услышали не менее шести взрывов в небе над городом, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Минимум шесть взрывов прогремели над Воронежем. Предварительно, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.

Очевидцы рассказали о ярких вспышках и сильных взрывах. Из-за этого в некоторых домах задрожали стекла, а на автомобилях сработала сигнализация. На данный момент официальной информации о происшествии пока нет. Ранее МЧС предупреждало жителей об угрозе атаки беспилотников.

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Зеленский умолчал о наступлении российской армии под Курском в своем обращении
08 марта 2025, 23:18

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении умолчал о наступлении российской армии в Курской области. Напомним, что атака ВС РФ по всем участкам региона началась 8 марта.
Вместо этого Зеленский раскритиковал Россию, обвинив ее в «жестокости». К тому же глава киевского режима поблагодарил западных партнеров за поддержку.

«Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет», — высказался Зеленский о РФ.

Напомним, что российская армия перешла в масштабное наступление по всем участкам Курской области. Ряд боевиков ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи. По данным telegram-канала Mash, порядка двух тысяч украинских солдат оказались практически отрезанными от возможности отхода и эвакуации. Группа «Аида» спецназа «Ахмат» назвала это наступление финальным сражением за Курскую область.

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#всу
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#рф
#переговоры
#курская область
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Mash: ВСУ ведут переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи ВС РФ
08 марта 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Olena_Z

Переговоры о сдаче в плен ведут боевики ВСУ после начала штурма Суджи бойцами ВС России в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненных в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений», — сказано в публикации.
Авторы поста отметили, что речь идет о новых видах беспилотников, а также о спутниковой системе шифрования и бронетехнике в небольшом количестве.

На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал о наступлении российской армии по всем фронтам в Курской области.

Кроме того, в подразделении заявляли о финальной битве за российский регион. Подробности в нашем материале.

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#россия
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ВСУ обстреляли курское село Махов Колодезь — Хинштейн
08 марта 2025, 22:42

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Махов Колодезь в Курской области. Повреждения получили 14 домов, проинформировал в Telgram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка — посечены фасады, выбиты окна», — гласит публикация чиновника.
Хинштейн отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Украинские боевики вторглись в Курскую область в начале августа прошлого года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в настоящее время российские военнослужащие наступают на всех участках курского направления.

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#мир
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#курская область
#александр хинштейн
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Стали известны новые ужасающие подробности мобилизации на Украине
РИА Новости: на Украине повестки в ВСУ вручают беременным и женщинам за 50 лет
08 марта 2025, 22:06

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В рамках мобилизации на Украине повестки вручают беременным и женщинам за 50 лет. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на информации из соцсетей. Авторы материала подчеркнули, что указанные категории активно интересуются отсрочкой от призыва.
Истории простых украинцев, а также ответы юристов на соответствующие вопросы можно найти в комментариях, уточняют обозреватели. По словам юзера Анатолия Кузьмина, он лично видел, как «бабусе 57 лет дали штраф», ставя ее на учет.

Кроме того, адвокаты отмечают, что декрет не освобождает женщину от обязанности обновить информацию. Одна девушка-врач пришла в военкомат с семимесячным малышом на руках, при том, что ее супруг находится в зоне конфликта на протяжении 21 месяца.

Юзер anid367 добавил, что 43-летнюю женщину с третьей группой инвалидности заставили проходить медкомиссию вместе с военнослужащими.

Отмечено, что отсрочку могут дать, если есть несовершеннолетние дети, однако данное обстоятельство не отменяет самой постановки на учет. Кроме того, если муж и жена на учете, то правом на отсрочку пользуется один из них.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве прошла протестная акция.

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