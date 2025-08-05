На крупном заводе в Кемерове ночью вспыхнул огонь

05 августа 2025, 11:10

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Сегодня ночью жители Кемерова заметили яркое пламя и густой дым над заводом «Азот». Однако оказалось, что это часть плановых работ — с 4 по 8 августа в регионе приостановлена подача газа с ГРС-1 для профилактических работ на этом участке, сообщает Сибдепо со ссылкой на КАО «Азот».





4 и 5 августа остаточный газ сжигается на факельных установках, чтобы подготовить оборудование к капремонту.



«Подчеркнём, что все работы проводятся в соответствии с технологическими регламентами цехов и распорядительными документами предприятия, ведётся круглосуточный мониторинг санитарно-защитной зоны КАО "Азот"», — сообщает пресс-служба КАО «Азот».

«Машина действительно выезжала, потому что поступил неопределенный вызов, якобы "что-то где-то горит". Сотрудники, конечно, выехали. Увидели, что огонь идет именно с "Азота", и уехали. Ложный вызов», — подчеркнули в пресс-службе.