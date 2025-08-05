Астролог назвала самые харизматичные знаки зодиака

05 августа 2025, 09:58

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Астролог Жанна Асеева рассказала для «Москвы 24», что Львы, Стрельцы, Весы, Близнецы, Скорпионы и Рыбы обладают врожденным обаянием и притягательностью и умеют очаровывать людей с первой минуты общения.





Львы уверены в себе, умеют подать себя и моментально приковывают внимание.

«Они входят – и будто включается свет. Всегда эффектно одеты, улыбка как у знаменитости, самоуверенны и умеют «продать» себя за 5 секунд без усилий», — отметила она.