Астролог назвала самые харизматичные знаки зодиака
Астролог Жанна Асеева рассказала для «Москвы 24», что Львы, Стрельцы, Весы, Близнецы, Скорпионы и Рыбы обладают врожденным обаянием и притягательностью и умеют очаровывать людей с первой минуты общения.
Львы уверены в себе, умеют подать себя и моментально приковывают внимание.
«Они входят – и будто включается свет. Всегда эффектно одеты, улыбка как у знаменитости, самоуверенны и умеют «продать» себя за 5 секунд без усилий», — отметила она.Стрельцы заряжают энергией и оптимизмом, а их чувство юмора покоряет окружающих. Астролог добавила, что эти знаки зодиака могут легко влюбить в себя.
Близнецы легко находят общий язык с кем угодно благодаря остроумию и дружелюбию. Весы очаровывают стилем, вежливостью и умением вести беседу. Рыбы привлекают мягкостью и загадочностью, а Скорпионы – магнетизмом и страстной энергетикой.
Эти знаки зодиака, по словам эксперта, способны покорять сердца с первого взгляда.