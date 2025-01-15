На Кубани 146 человек обратились к медикам после уборки мазута на пляжах Анапы

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За период с 18 декабря от участников ликвидации последствий разлива мазута на побережье Чёрного моря зарегистрировано 146 обращений в медицинские учреждения. Троим потребовалась госпитализация.
Об этом в своём телеграм-канале написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Он уточнил, что все трое пациентов стационаров уже выписаны в связи с выздоровлением.
Глава регионального Минздрава также рассказал, что в городской больнице Анапы сформирован медицинский штаб, который занимается координацией оказания медицинской помощи волонтёрам, участвующим в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В медицинском учреждении дополнительно развёрнуто 14 резервных коек, оборудованных системами подачи кислорода. Они нужны на случай оказания экстренной помощи пациентам, поступившим с признаками отравления парами нефтепродуктов.
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Александр Бойцов