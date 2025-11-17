В Минздраве оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в России

17 ноября 2025, 15:19

Глава НИИ гриппа Лиознов: говорить об эпидемии гриппа и ОРВИ в России пока рано

Фото: iStock/Choreograph

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что об эпидемии пока говорить рано. Об этом пишет РИА Новости.