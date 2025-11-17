В Минздраве оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в России
В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что об эпидемии пока говорить рано. Об этом пишет РИА Новости.
В большинстве случаев инфекцию вызывает вирус гриппа А(H3N2), который уже много лет провоцирует сезонные подъемы заболеваемости. Простуда может протекать тяжело, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Лиознов выделил группы риска: беременные, маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. Эти категории требуют особого внимания.
Вакцинация против гриппа остается эффективным способом защиты. Специалисты рекомендуют прививаться не только тем, кто входит в группы риска, но и всем желающим. Иммунопрофилактика помогает снизить вероятность заболевания и его осложнений.
