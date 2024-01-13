На Кубани перекрыли участок дороги из-за фрагментов неустановленного устройства

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Фрагменты неустановленного устройства обнаружены на участке дороги между станицами Павловской и Атаманской в Павловском районе Краснодарского края, он перекрыт для транспорта, передает оперштаб региона.
Глава Павловского района Романа Парахина сообщил, что разрушений и пострадавших нет. По его словам, угроза для жителей отсутствует.
Отмечается, что жителей просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов были повреждены склады и предприятия.
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Отмечается, что жителей просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
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Екатерина Коршунова