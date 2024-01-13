На Украине заявили о повреждении складов в Харьковской области

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов были повреждены склады и предприятия.
Какие именно объекты были повреждены, не называется. По словам Синегубова, 12 января село Ольховатка попало под удары.
Глава ОВА отметил, что никто не пострадал. При этом сегодня, 13 января, на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины. Также взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Глава ОВА отметил, что никто не пострадал. При этом сегодня, 13 января, на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова