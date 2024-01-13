На Украине заявили о повреждении складов в Харьковской области

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ВС РФ обладают значительным преимуществом на линии боевого соприкосновения, а украинские войска, которые с треском провалили летнее контрнаступление, идут по неправильному пути. Об этом сообщает Daily Express.