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На Кубани спасатели начали экстренную эвакуацию детей из лагерей

В Туапсинском районе дети экстренно эвакуируются из лагерей
Фото: Istock/Sasithorn Phuapankasemsuk

Из-за ухудшения погоды в Туапсинском районе Краснодарского края спасатели проводят эвакуацию детских туристических групп. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, который лично контролирует ситуацию через свой Telegram-канал.



Власти региона приняли чрезвычайные меры после ряда инцидентов, вызванных непогодой. В поселке Агой смерч нанес значительный урон пляжу, а в Лермонтово обрушился мост через реку Шапсухо, из-за чего около 300 домов остались без транспортного сообщения.

Кроме того, из-за схода селя движение через Молдаванский перевал временно ограничено, а на трассе в районе Джубги введено реверсивное движение.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом изменений.

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