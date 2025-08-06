На Кубани задержаны бабушка и внучка за продажу опасной чачи
В Сириусе задержали двух продавщиц, которые продавали опасную чачу на Казачьем рынке.
Как сообщает Kub Mash, 73-летняя Этери и её 31-летняя внучка Олеся ранее уже привлекались к ответственности за подобные нарушения.
По данным телеграм-канала, Этери работала на этом рынке около 30 лет, и местные торговцы были знакомы с её продукцией. Задержание произошло после заявления в полицию от мужчины, чьи родственники умерли после употребления алкоголя, купленного у них.
Предварительно известно, что аналогичные случаи привели к гибели ещё пяти человек — среди них пара из Комсомольска-на-Амуре, две туристки из Челябинска и отдыхающий в «Бархатных сезонах».
Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с Этери: в 2016 году её уже привлекали за продажу незарегистрированного самогона. Тогда женщина продала 1,5 литра самодельного алкоголя за тысячу рублей.
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