Певица Серябкина раскрыла, что за ней ухаживал Егор Крид

06 августа 2025, 21:23

Ольга Серябкина поделилась, что Егор Крид проявлял к ней интерес

Ольга Серябкина (Фото: Telegram / @seryabkina)

В рамках YouTube-шоу «Вопрос Ребром» певица Ольга Серябкина сделала неожиданное признание о том, что ее коллега Егор Крид проявлял к ней симпатию.





Артистка отметила, что, несмотря на его настойчивые ухаживания, чувства не были взаимными, и ей было сложно деликатно отказать певцу.





«Он хороший парень, но дружеские отношения у нас не сложились. Даже когда мы записывали совместную песню, работать вместе оказалось достаточно сложно», — призналась Серябкина.