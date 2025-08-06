Певица Серябкина раскрыла, что за ней ухаживал Егор Крид
Ольга Серябкина поделилась, что Егор Крид проявлял к ней интерес
В рамках YouTube-шоу «Вопрос Ребром» певица Ольга Серябкина сделала неожиданное признание о том, что ее коллега Егор Крид проявлял к ней симпатию.
Артистка отметила, что, несмотря на его настойчивые ухаживания, чувства не были взаимными, и ей было сложно деликатно отказать певцу.
«Он хороший парень, но дружеские отношения у нас не сложились. Даже когда мы записывали совместную песню, работать вместе оказалось достаточно сложно», — призналась Серябкина.Ведущий шоу Баста попытался разрядить атмосферу шуткой: «Егор, не отводи глаза! Вытри слезы!» — прокомментировал он, добавив, что сам не испытывал трудностей в сотрудничестве с Кридом.
Несмотря на некоторую напряженность в прошлом, Серябкина проявила доброжелательность, пригласив Крида выступить вместе на своем сольном концерте.
Она также подчеркнула, что предпочитает избегать отношений с коллегами по сцене и выбирает мужчин другого типажа.