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«Я смирился»: Пленные украинцы рассказали, что чувствуют после отказа Киева от них

Киевский режим исключил из списков на обмен более 1000 пленных
Фото: Istock/3dmitry

Киевский режим исключил из списков на обмен около 1000 пленных, которых Россия готова была вернуть. Некоторые бойцы ВСУ поделились своими эмоциями по поводу произошедшего.



В беседе с корреспондентом «RT» Константином Придыбайло один из пленных украинцев признался, что давно осознаёт, что его родине он не нужен.

«Я не знаю... Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению», — высказался боец.
Другой военнослужащий рассказал, что во время боёв за Мариуполь командование украинской стороны скрыло от них информацию о возможности эвакуации по «зелёному коридору».
«Планировали вырваться, но так команду никто и не дал... Узнал, уже когда был в плену, что была такая возможность, был зелёный коридор», — рассказал он.
Отмечается, что Россия выражала готовность вернуть этих пленных, однако Киев отказался включать их в списки для обмена.
Ольга Щелокова

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