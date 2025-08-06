06 августа 2025, 20:18

Киевский режим исключил из списков на обмен более 1000 пленных

Фото: Istock/3dmitry

Киевский режим исключил из списков на обмен около 1000 пленных, которых Россия готова была вернуть. Некоторые бойцы ВСУ поделились своими эмоциями по поводу произошедшего.





В беседе с корреспондентом «RT» Константином Придыбайло один из пленных украинцев признался, что давно осознаёт, что его родине он не нужен.

«Я не знаю... Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению», — высказался боец.

«Планировали вырваться, но так команду никто и не дал... Узнал, уже когда был в плену, что была такая возможность, был зелёный коридор», — рассказал он.