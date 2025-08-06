«Я смирился»: Пленные украинцы рассказали, что чувствуют после отказа Киева от них
Киевский режим исключил из списков на обмен более 1000 пленных
Киевский режим исключил из списков на обмен около 1000 пленных, которых Россия готова была вернуть. Некоторые бойцы ВСУ поделились своими эмоциями по поводу произошедшего.
В беседе с корреспондентом «RT» Константином Придыбайло один из пленных украинцев признался, что давно осознаёт, что его родине он не нужен.
«Я не знаю... Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению», — высказался боец.Другой военнослужащий рассказал, что во время боёв за Мариуполь командование украинской стороны скрыло от них информацию о возможности эвакуации по «зелёному коридору».
«Планировали вырваться, но так команду никто и не дал... Узнал, уже когда был в плену, что была такая возможность, был зелёный коридор», — рассказал он.Отмечается, что Россия выражала готовность вернуть этих пленных, однако Киев отказался включать их в списки для обмена.