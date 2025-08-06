Пенсионерка из России пригласила родственника в гости и убила его топором
В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело против 60-летней жительницы Козловки, подозреваемой в убийстве родственника. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, 5 августа женщина пригласила своего троюродного брата в гости, где во время застолья они употребляли алкоголь.
В процессе общения возникли споры, переросшие в конфликт. Неизвестно, кто начал драку, но в какой-то момент пенсионерка схватила топор и нанесла своему родственнику несколько смертельных ударов по голове.
Женщина была задержана, и следствие намерено обратиться в суд с просьбой о ее аресте.
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