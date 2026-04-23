На курящего в подъезде соседа можно пожаловаться в полицию
Доцент Юридического факультета Финансового университета, юрист Марчел Кырлан заявил, что на курящего в подъезде жильца можно пожаловаться в полицию. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт напомнил, что лестничная площадка относится к общему имуществу дома. Ссылка на «курение у окна» в такой ситуации не помогает. Табачный дым в этой зоне нарушает права соседей. Сначала Кырлан советует спокойно поговорить с нарушителем. Ему стоит объяснить, что запах проникает в квартиры и мешает детям, пожилым людям и аллергикам. Юрист призвал говорить не о личной ссоре, а о понятном правиле для всех.
Если беседа не принесла результата, жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. В заявлении стоит попросить о профилактической беседе, напоминании о запрете и официальной фиксации обращения. При новом эпизоде эксперт рекомендует собрать фото, видео и показания соседей. Коллективная жалоба усилит позицию заявителей. После этого можно идти в полицию. Кырлан подчеркнул, что главная ошибка людей — устное возмущение без доказательств. Из-за этого очевидное нарушение нередко превращается в спор слов.
