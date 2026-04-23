Стало известно, как и когда в России разгоняют облака
Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в России чаще всего проводят «разгон облаков» перед двумя важнейшими праздниками — 9 Мая и 12 июня. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, к такой мере прибегают в моменты, когда прогноз обещает сильные осадки, туман и низкую видимость. Главная задача — обеспечить безопасный пролет авиации и сохранить ясное небо над местом торжеств. Паршина пояснила, что для работы самолеты распыляют йодистое серебро, жидкий азот, сухой лед и другие реагенты. Эти вещества ускоряют кристаллизацию влаги и вызывают дождь еще до подхода фронта к нужной зоне.
Синоптик добавила, что обработку начинают за 1–1,5 часа до намеченного времени. Экипажи работают на удалении от 50 до 150 километров от целевой территории. Специалист напомнила, что такую технологию разработали в 1990 году, а широко применять ее начали с 1995-го. Несмотря на высокую стоимость, власти ставят безопасность летчиков выше любых расходов.
Читайте также: