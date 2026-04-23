Стало известно, как и когда в России разгоняют облака

23 апреля 2026, 07:58

РИА Новости: облака разгоняют только на День Победы и День России

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в России чаще всего проводят «‎разгон облаков» перед двумя важнейшими праздниками — 9 Мая и 12 июня. Об этом пишет РИА Новости.