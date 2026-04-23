Особняк из фильма «Лицо со шрамом» выставили на продажу за $237 млн
Роскошный особняк, который зрители помнят по фильму «Лицо со шрамом», выставили на продажу в США за 237 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на владельца недвижимости Джона Девани.
Мужчина приобрел объект в 2003 году. В сделку на 30 миллионов долларов вошли сам особняк с вертолетной площадкой и прилегающие земельные участки. Общая площадь территории превышает 9,6 тысячи квадратных метров.
Здание получило широкую известность благодаря вышеупомянутому боевику. В криминальной ленте 1983 года оно фигурировало как резиденция наркобарона Фрэнка Лопеса. До наших дней сохранились характерные детали интерьера, запечатленные в фильме.
Особняк в 1981 году построил американский пилот Роберто Стридингер. Позже правительство штата конфисковало недвижимость, так как владельца осудили за контрабанду наркотиков.
