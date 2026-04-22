В Новосибирске девочка ежедневно собирает мусор во время прогулки с собакой
В Новосибирске юная жительница дома № 3 на улице Виктора Уса, каждый день гуляя с собакой, собирает мусор во дворе.
По данным Om1 Новосибирск, в Сети появилось фото, как девочка выходит с пакетом, куда собирает все то, что разбросали другие жильцы, и приводит придомовую территорию в порядок.
Комментаторы восхитились действиями ребенка и даже предложили соседям собрать средства и подарить блюстительнице порядка подарочный сертификат. Другие возмутились, что девочке надо помочь, а не фотографировать. При этом некоторые осудили тех, кто мусорит, отметив что убирает обычно тот, кто не сорит.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске при уборке снега на территории у школы № 195 в Октябрьском районе техника сломала забор учебного учреждения. Виновника уже установили.
