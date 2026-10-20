На Ленинградском вокзале прошел профилактический рейд против зацепинга

20 октября 2026, 13:42

Фото: iStock/aapsky

В Москве на Ленинградском вокзале сотрудники транспортной полиции организовали важное профилактическое мероприятие — рейд, направленный на предотвращение опасного поведения на железной дороге. Об этом проинформировали в ООД ПДН УОООП УТ МВД России по ЦФО.