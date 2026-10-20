На Ленинградском вокзале прошел профилактический рейд против зацепинга
В Москве на Ленинградском вокзале сотрудники транспортной полиции организовали важное профилактическое мероприятие — рейд, направленный на предотвращение опасного поведения на железной дороге. Об этом проинформировали в ООД ПДН УОООП УТ МВД России по ЦФО.
Сотрудники транспортной полиции провели разъяснительную работу с населением, акцентируя внимание на правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Они раздавали информационные материалы и предупреждали об административной и уголовной ответственности за нарушения. Целью мероприятия была профилактика детского травматизма и предотвращение опасных ситуаций на железной дороге.
Ключевым элементом акции стала раздача наглядных памяток. Яркие брошюры с краткими инструкциями и иллюстрациями вручались детям и их родителям. В них содержались рекомендации: как безопасно пересекать железнодорожные пути, на что обращать внимание на платформе и почему участие в «опасных челленджах» у поездов крайне опасно. Эти материалы были разработаны для того, чтобы информация легко запоминалась и в случае необходимости помогала принимать правильные решения. Рейд состоялся 17 октября 2026 года.
С начала года зафиксировано 139 случаев травмирования несовершеннолетних, из них 81 — в результате зацепинга. 61 подросток получил смертельные травмы, из них 34 — в результате зацепинга.
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