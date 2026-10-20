Подмосковье направит 48 гектаров федеральной земли на дороги и ЖКХ

20 октября 2026, 13:23

оригинал Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Московская область по итогам третьего квартала 2026 года приняла из федеральной собственности 58 участков общей площадью 48,51 гектара. Землю задействуют для дорожных строек, инженерных проектов и обновления коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.







Крупные территории отведут под реконструкцию Пятницкого шоссе на отрезке от Митина до ЦКАД, Мякининское шоссе и дорогу Калиново — Дракино в Серпухове. Участки помогут построить подъезд к оптово-распределительному центру «Селятино» в Наро-Фоминском округе и обновить улицу Угольную в Мытищах.



Ещё 1,02 гектара регион получил для прокладки инженерных коммуникаций рядом с будущей трассой «Пятницкое шоссе — Сабурово». Объекты разместят на территории Красногорска и Химок.



В собственность области вошли два газопровода. В Можайском округе регион принял сеть высокого давления длиной почти 3,7 километра от ГРС «Павлищево» к ГРП пансионата «Янтарь». В Голицыно Одинцовского округа появился газопровод низкого давления протяжённостью 16 метров.



Муниципалитеты получили помещение в посёлке Зендиково Каширского округа и участок площадью 9768 квадратных метров в селе Семёновское под Ступином. На последней площадке планируют возвести новую котельную, что повысит устойчивость теплоснабжения села.



Регион со своей стороны передал федеральным структурам землю и недвижимость для расширения трасс М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия», работы налоговой службы и судебного департамента. В Ленинском округе федеральное учреждение получило в безвозмездное пользование семь объектов общей площадью свыше 3,6 тысячи квадратных метров.