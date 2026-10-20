Открытие крупнейшего в Европе питомника деревьев перенесено с ноября на октябрь

20 октября 2026, 12:24

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Всероссийское общество охраны природы перенесло старт посадок в новом древесном питомнике с 6 ноября на 23 октября. Организаторы решили изменить график из-за прогноза: в ближайшую пятницу ожидается подходящая для работ погода, затем в регион придёт похолодание, информирует Министерство экологии и природопользования Московской области.







Питомник создают в Можайском городском округе. Проект претендует на статус крупнейшего в Европе. Здесь планируют выращивать посадочный материал для восстановления лесов и проводить экологические мероприятия.



Площадка станет местом встреч для добровольцев, защитников природы, школьников и студентов. В ВООП рассчитывают, что участие в посадках поможет привлечь внимание молодёжи к бережному отношению к окружающей среде и семейным ценностям.



Акцию проводят под идеей «Посади дерево, построй дом и вырасти сына». Участникам предложат заложить собственную аллею как символ личной ответственности за будущее семьи и страны. К участию приглашают жителей соседних округов, волонтёров и экологических активистов. ВООП предоставит саженцы и необходимый инвентарь.



Сбор назначили на 11:00 в деревне Клементьево Можайского округа, на улице Полевой. Координаты площадки: 55.628209, 36.024456.