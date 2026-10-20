В Подмосковье завершается сезон фонтанов

20 октября 2026, 12:44

оригинал Фото: Министерство благоустройства Московской области

Сезон работы фонтанов в Московской области подходит к концу: все водные объекты отключат до 20 октября. После этого коммунальные службы начнут подготовку сооружений к холодам. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.







Специалисты сольют воду из чаш, очистят поверхности и заборные решётки. Рабочие снимут насадки, установят заглушки и продуют трубопроводы. На объектах с подсветкой демонтируют световое оборудование, а сами конструкции закроют защитным покрытием.



Такие меры помогают уберечь коммуникации от промерзания, ржавчины и механических повреждений. Весной фонтаны смогут возобновить работу без технических проблем.



Сейчас в Подмосковье насчитывается 252 фонтана. Из них 59 появились по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В регионе работают классические и «сухие» объекты, светодинамические и плавающие установки, а также фонтаны с эффектом парового облака.