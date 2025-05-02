Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ

Владислав Бакальчук (Фото: Telegram/WBakalchuk)
По статье о дискредитации российской армии проверят владельца Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.
«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его Telegram-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — сказано в материале.
У журналистов имеется копия заявления, поступившего в полицию, где просят проверить пост бизнесмена от 29 апреля. Бакальчук заявил, что из-за якобы роста государственных расходов на оборону «бизнесу придется выживать». Еще Бакальчук писал, что в будущем в стране может вырасти налоговая нагрузка на бизнесменов. Мужчина резюмировал, что «затянуть пояса» будут вынуждены все, кроме тех, кто завязан на оборонные расходы.
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