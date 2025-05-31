Суд в Москве взыскал с певицы-иноагента Максаковой* долги по иску налоговой
Мировой суд Москвы взыскал с певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам по иску ФНС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из судебной инстанции.
«Вынесен судебный приказ», — объявили в суде.Размер взыскания не раскрывается.
Максакова* фигурирует в уголовном деле по статье о публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Она заочно арестована, максимальное наказание по статье предусматривает до 6 лет лишения свободы, либо штраф до 1 миллиона рублей.
По данным правоохранительных органов, основанием для дела стало видео с дискредитацией СВО и призывом финансировать ВСУ, опубликованное ранее певицей на YouTube.
*Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента
**Запрещенная в России экстремистская организация