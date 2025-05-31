Суд в Москве взыскал с певицы-иноагента Максаковой* долги по иску налоговой

Мария Максакова* (Фото: Instagram** @mariamaksakova)

Мировой суд Москвы взыскал с певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам по иску ФНС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из судебной инстанции.



«Вынесен судебный приказ», — объявили в суде.
Размер взыскания не раскрывается.

Максакова* фигурирует в уголовном деле по статье о публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Она заочно арестована, максимальное наказание по статье предусматривает до 6 лет лишения свободы, либо штраф до 1 миллиона рублей.

По данным правоохранительных органов, основанием для дела стало видео с дискредитацией СВО и призывом финансировать ВСУ, опубликованное ранее певицей на YouTube.

*Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента
**Запрещенная в России экстремистская организация

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