Суд в Москве взыскал с певицы-иноагента Максаковой* долги по иску налоговой

31 мая 2025, 06:59

Мария Максакова* (Фото: Instagram** @mariamaksakova)

Мировой суд Москвы взыскал с певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам по иску ФНС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из судебной инстанции.







«Вынесен судебный приказ», — объявили в суде.